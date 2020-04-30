قبعات طولها متر.. آخر صيحات التباعد الاجتماعي في الصين

في حين تسعى شركات العالم جاهدة لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا، تبتكر الدول شتى الطرق للتباعد الاجتماعي وهو الحل الأمثل في ظل غياب علاج فعال لكوفيد 19، حيث بدأت مدارس في الصين باعتماد قبعات تحفظ مسافة الأمان بين الطلاب وذلك في أول يوم للمدارس بعد إغلاق لمدة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأظهر مقطع فيديو التقط من داخل فصل، بمدرسة ابتدائية في مدينة هانغزو التابعة لمقاطعة زيجيانغ شرقي الصين، ارتداء الطلاب قبعات مزودة بشرائط جانبية طولها متر واحد، لتنبيههم بضرورة التباعد عن بعضهم البعض، كما يرتدون الكمامات الطبية، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هذا واقترحت مدرسة يانغزينغ الابتدائية فكرة القبعات، بالتزامن مع استقبال المدرسة طلاب المراحل الأصغر (من المرحلة الأولى للمرحلة الثالثة) في 26 إبريل/نيسان.

وقال مدير المدرسة واسمه هونغ، في تصريحات صحفية "نشجع طلابنا على ارتداء القبعات ذات المتر الواحد للبقاء على بعد متر واحد (ثلاثة أقدام) من بعضهم البعض".

وكان المعلمون قد طلبوا من الأطفال ارتداء غطاء الرأس في المنزل قبل العودة إلى المدرسة.

إلى ذلك، سمحت السلطات الصينية بإعادة فتح بعض المدارس، بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق على خلفية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان وسط البلاد.