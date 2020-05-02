"عصير الملوك".. نائب مصري سابق يكتشف دواء لكورونا!

مازال العلماء والباحثون يسابقون الزمن لإيجاد علاج يقتل فيروس كورونا المستجد الذي طال 3 ملايين إنسان حول العالم، وقتل 234 ألف روح.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي... أعلى حصيلة يومية في مصر.. 358 إصابة بكورونا و14 وفاة مصر

ومع كل هذه الجهود، تظهر نظريات غريبة وطريفة عن الوباء، فقد أعلن في مصر، عضو مجلس نواب السابق، محمود يوسف أبو الليل عن اكتشافه دواء للجائحة، مضمونه استخدام عصير البرسيم، المعروف شعبيا بـ "عصير الملوك"، وهو ما أثار جدلا وسخرية بشأن هذه الوصفة.

العصير مفيد لزيادة المناعة

وجاء إعلان عضو مجلس النواب السابق خلال، مداخلة هاتفية مع قناة تلفزيونية، مؤكدا على أن العصير مفيد لزيادة المناعة، وأن مرضى كورونا محتاجون لزيادة المناعة لمقاومة المرض.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت حذرت مرارا من استخدام وصفات غير مثبتة من الناحية العلمية على مرضى فيروس كورونا المستجد، كما أصدرت دول عدة تشريعات جديدة تعاقب كل من ينشر أخبارا كاذبة بشأن المرض أو علاجه.