مشاهد جديدة لزعيم كوريا الشمالية بالسيجارة!

بثت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، السبت، لقطات جديدة للزعيم الشاب الذي ظهر في وقت سابق بعد غياب دام 3 أسابيع.

وبدا كيم يونغ أون يتفقد مصنعا للأسمدة الفوسفاتية ويتجول بين أروقته، برفقة عدد من الجنرالات والمسؤولين كالعادة.

Video of Kim Jong-eun rising from the dead to cut the tape at the completion of the Suncheon Lin Fertilizer Factory.



Kim Yo-jong presented the scissors for the cutting ceremony. Jong-eun, himself, appeared uncut by any surgeon's knife and still smoking.#DPRK #NorthKorea pic.twitter.com/RXRWQOY1Qv — Devi Rhamesz (@ChrliesWarchest) May 2, 2020

وأظهرت بعض اللقطات الجديدة كيم ينفث سيجارته، وهو المعروف بشراهته في التدخين، بحسب ما نقلت عنه تقارير عدة.

وفي وقت سابق نشر الإعلام الرسمي في البلاد التي تطبق بقبضة من حديد على الصحافيين، صوراً لـ "رجل الصواريخ"، كما دأب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وصفه في تصريحات سابقة، مبتهجاً معافى وهو يقص شريط افتتاح مصنع الأسمدة قرب العاصمة بيونغ يانغ.

وأظهرت بعض الصور حشداً من المتجمهرين يصفقون ويلوحون بالأعلام فرحين.

وجاء نشر تلك الصور، السبت، من قبل الإعلام الرسمي لأحدث ظهور للزعيم بعد ثلاثة أسابيع من التكهّنات، وكأنه متعمد من أجل نفي كل ما سرى من شائعات في تلك الفترة.

"هتاف وتصفيق"

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكوريّة الشماليّة أفادت في وقت سابق، السبت، بأنّ كيم البالغ من العمر نحو 35 عاماً افتتح مصنعًا للأسمدة في سون تشون، قرب العاصمة، برفقة كبار الشخصيّات وشقيقته كيم يو يونغ التي تُعدّ واحدةً من أقرب مستشاريه. وقالت إن "الزعيم الأعلى قصّ شريط افتتاح مصنع سون تشون للأسمدة الفوسفاتيّة".

Kim Jong Un smoking and walking around the factory.



More details of the visit here: Kim's first public appearance in state media in 21 days https://t.co/JTL310MzLT pic.twitter.com/El8p5CB5di — NK NEWS (@nknewsorg) May 2, 2020

كما أشارت إلى أنّ كيم "حضر الاحتفال"، الجمعة، وسط هتاف المشاركين وتصفيقهم، لافتة إلى أنه تفقّد المصنع أيضاً حيث تمّ "إطلاعه على عمليّة الإنتاج" فيه.

اختفاء غامض وشائعات

يشار إلى أن الزعيم الثلاثيني لم يظهر علناً منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 نيسان/أبريل، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسميّة بأنّه تفقّد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوّي.

لكن الشائعات تزايدت في الأيّام الأخيرة حول صحته، لاسيما بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسّس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15 نيسان/أبريل، وهي أبرز مناسبة سياسيّة في البلاد.