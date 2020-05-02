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مشاهد جديدة لزعيم كوريا الشمالية بالسيجارة!

المصدر: دبي - العربية.نت
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بثت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، السبت، لقطات جديدة للزعيم الشاب الذي ظهر في وقت سابق بعد غياب دام 3 أسابيع.

وبدا كيم يونغ أون يتفقد مصنعا للأسمدة الفوسفاتية ويتجول بين أروقته، برفقة عدد من الجنرالات والمسؤولين كالعادة.

وأظهرت بعض اللقطات الجديدة كيم ينفث سيجارته، وهو المعروف بشراهته في التدخين، بحسب ما نقلت عنه تقارير عدة.

وفي وقت سابق نشر الإعلام الرسمي في البلاد التي تطبق بقبضة من حديد على الصحافيين، صوراً لـ "رجل الصواريخ"، كما دأب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وصفه في تصريحات سابقة، مبتهجاً معافى وهو يقص شريط افتتاح مصنع الأسمدة قرب العاصمة بيونغ يانغ.

وأظهرت بعض الصور حشداً من المتجمهرين يصفقون ويلوحون بالأعلام فرحين.

وجاء نشر تلك الصور، السبت، من قبل الإعلام الرسمي لأحدث ظهور للزعيم بعد ثلاثة أسابيع من التكهّنات، وكأنه متعمد من أجل نفي كل ما سرى من شائعات في تلك الفترة.

"هتاف وتصفيق"

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكوريّة الشماليّة أفادت في وقت سابق، السبت، بأنّ كيم البالغ من العمر نحو 35 عاماً افتتح مصنعًا للأسمدة في سون تشون، قرب العاصمة، برفقة كبار الشخصيّات وشقيقته كيم يو يونغ التي تُعدّ واحدةً من أقرب مستشاريه. وقالت إن "الزعيم الأعلى قصّ شريط افتتاح مصنع سون تشون للأسمدة الفوسفاتيّة".

كما أشارت إلى أنّ كيم "حضر الاحتفال"، الجمعة، وسط هتاف المشاركين وتصفيقهم، لافتة إلى أنه تفقّد المصنع أيضاً حيث تمّ "إطلاعه على عمليّة الإنتاج" فيه.

اختفاء غامض وشائعات

يشار إلى أن الزعيم الثلاثيني لم يظهر علناً منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 نيسان/أبريل، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسميّة بأنّه تفقّد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوّي.

لكن الشائعات تزايدت في الأيّام الأخيرة حول صحته، لاسيما بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسّس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15 نيسان/أبريل، وهي أبرز مناسبة سياسيّة في البلاد.

كلمات دالّة

#كوريا_الشمالية, #كيم_يونغ_أون
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