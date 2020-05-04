بنس: أخطأت بعدم وضع كمامة.. ولم أمثل خطرا على الآخرين

اعترف مايك بنس نائب الرئيس الأميركي يوم الأحد أنه أخطأ بعدم وضع كمامة طبية خلال زيارته للمرضى في مركز مايو كلينيك الطبي الشهر الماضي.

وهاجم منتقدون قرار بنس بعدم وضع كمامة قائلين إن ذلك يقوض الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من 67 ألف شخص في الولايات المتحدة. ويقود بنس جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لمكافحة تفشي الفيروس.

وقال بنس خلال ظهور في لقاء مفتوح مع الرئيس دونالد ترمب بثته محطة فوكس نيوز إنه كان يجب أن يضع الكمامة التي تقضي التعليمات بأن يضعها المرضى والزائرون الآخرون في مركز الرعاية الصحية في مينيسوتا، موضحا في الوقت نفسه أنه لا يعتقد أنه كان يمثل خطرا على الآخرين. وقال: "لم أعتقد أنها كانت ضرورية ولكن كان يتعين وضع كمامة في مركز مايو كلينيك".

وكانت اللقطات قد أوضحت أن بنس هو الشخص الوحيد من بين المرضى والطواقم الطبية الذي لم يضع كمامة طبية خلال الزيارة في إبريل/نيسان. وسبق أن دافع بنس عن القرار استنادا إلى إرشادات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التي تقول إن الكمامة تعمل في المقام الأول على منع من يضعها من نشر العدوى وليس الحماية منها.

وأشار في هذا الصدد إلى الفحوصات التي خضع لها مرارا هو وترمب للكشف عن مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا وإنه كان واثقا من أنه لا يمثل أي خطر خلال الزيارة.