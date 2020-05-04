غيتار برينس وكلمات نجم البيتلز مكارتني في المزاد

غيتار من ذروة نجومية نجم الغناء برينس وبعض من كلمات أغاني البيتلز الأسطورية خطها المغني البريطاني الشهير بول مكارتني من بين معروضات في مزاد لبيع قطع موسيقية بارزة.

وأعلنت مؤسسة مزادات جوليان، الاثنين، أن المزاد، الذي سيقام يومي 19 و 20 يونيو/حزيران في بيفرلي هيلز وعلى الإنترنت، سيتضمن الغيتار الأزرق "كلاود" الذي صمم خصيصا لبرينس عام 1984 في ذروة تألقه بعد ألبوم (المطر الأرجواني) مباشرةً.

وأضافت أن الغيتار، بدا عليه شعار "لاوف" الشهير الخاص بالمغني، و هو "أحد أهم القيثارات في ذروة تألق برينس المهنية على الإطلاق التي تعرض للبيع في مزاد".

وقالت المؤسسة إنه من المتوقع أن يباع بسعر يتراوح بين 100 ألف و200 ألف دولار. وستُطرح أيضا بزة أرجوانية وقلادة وحذاء لبرينس أيضًا.

كما يعرض المزاد للبيع أيضا صفحة من كلمات الأغاني خطها بول مكارتني بيده، والتي تحتوي على استبعاد كلمات ومراجعات ومسودات سابقة لكلمات أغنية "ماكسويل سيلفر هامر" من ألبوم "طريق أبي" للبيتلز الصادر عام 1969.

ومن المتوقع أن تباع هذه المخطوطة بما يتراوح بين 200 ألف و300 ألف دولار.

ويضم المزاد أيضًا تذكارات لمادونا ومايكل جاكسون وويتني هيوستن وجوني كاش وجيم موريسون ورولينغ ستونز وكوين وديفيد باوي.