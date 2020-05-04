ما علاقة "الصورة الكونية" بعيد ميلادك؟

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) خدمة خاصة لتسلية المواطنين في فترة الحجر الصحي التي فرضتها أغلب الحكومات حول العالم لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وتقدم الوكالة "الصورة الكونية" التي التقطها تليسكوب "هابل" الفضائي بتاريخ يوم ميلاد الأشخاص خلال سنوات عمره. وخصصت الوكالة موقعاً، يقوم من خلاله المواطنون من مختلف الجنسيات بإدخال بياناتهم الشخصية وتاريخ ميلاهم.

ويمكنكم معرفة الصورة الفضائية التي صورها التليسكوب في يوم الميلاد بالنقر على (الرابط هنا)، ثم إدخال بيانات تاريخ الميلاد بالشهر واليوم، ليقوم الموقع بتقديمها على الفور.

وكتبت وكالة الفضاء الأميركية على موقعها "يستكشف هابل الكون لمدة 24 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع".