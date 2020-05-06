بالفيديو.. ابن الخامسة يقود سيارة في طريق سريع

كشفت دوريات الطرق السريعة بولاية يوتا الأميركية على "تويتر"، أن أحد أفرادها أوقف سيارة الاثنين للاشتباه في أن قائدها تحت تأثير المخدرات أو الكحول، لكنه فوجئ بأن طفلاً في الخامسة من عمره يجلس في مقعد السائق.

وفي التفاصيل، رأى فرد من أفراد الدوريات سيارة تسير ببطء وتتمايل في أحد الطرق السريعة بين الولايات أطلق صفارة الإنذار فتوقف السائق على جانب الطريق بسلاسة.

وسجلت لقطات بكاميرا الشرطة المحادثة بين فرد الدورية والطفل وبلغ عدد مشاهداتها على يوتيوب قرابة 760 ألف مشاهدة.

ويظهر فرد الدورية في اللقطات وهو يتحدث إلى الطفل قائلا "سنك خمس سنوات؟ عجبا!" ثم يسأل الطفل عن المكان الذي تعلم فيه قيادة السيارات وتفاصيل أخرى.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB — Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020

وقال الطفل إنه غادر منزله وقاد سيارة والديه بعدما تجادل مع والدته التي أبلغته بأنها لن تشتري له سيارة من نوع لامبورغيني.

وكتبت الشرطة على تويتر تقول "قرر ركوب السيارة والذهاب إلى كاليفورنيا لشراء واحدة بنفسه".

وأضافت مازحة "ربما كانت تنقصه الأموال اللازمة للشراء، لأن محفظته لم يكن بها سوى ثلاثة دولارات".

ولم ترد شرطة يوتا على طلب المزيد من المعلومات عن الطفل.