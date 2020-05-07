انتحار رجل أعمال إيطالي بسبب أزمة كورونا

أكدت وسائل إعلام إيطالية انتحار رجل أعمال يعاني من التبعات الاقتصادية للإغلاق في إيطاليا بسبب فيروس كورونا.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي عن تعازيه لأسرة مالك متجر الأثاث بالقرب من نابولي. وقال كونتي في اجتماع مع شبكة رواد الأعمال الإيطاليين الأربعاء، إنها "أنباء حزينة. نحن نواجه فترة معاناة كبيرة".

وكانت تقارير إخبارية إيطالية قد قالت إن رجل الأعمال فتح متجره للأثاث قبل أيام وأعرب عن القلق لأصدقائه بشأن مقدرته على دفع رواتب موظفيه الستة.

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وأظهرت دراسات ارتفاع حالات الانتحار في إيطاليا خلال أزمات اقتصادية سابقة، بدءا من الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.

ويتوقع أن توافق حكومة كونتي على مجموعة جديدة من الإجراءات الاقتصادية هذا الأسبوع، وسط سخط متزايد من بطء وتيرة توزيع الأموال التي وعد بها أفراد وشركات.