ابتكر "دواء" لكورونا وجربه على نفسه.. فمات

توفي صيدلاني هندي وأدخل مديره المستشفى بعدما تناولا خلطة علاجية حضّراها أملاً في أن تساعد على الشفاء من فيروس كورونا، حسب ما أعلنت الشرطة السبت.

موضوع يهمك فر حوالي 70 شخصاً من مركز للحجر الصحي في مديرية نوادا بولاية بيهار الهندية، بسبب سوء وضع المرافق ونقص الغذاء.وهؤلاء... عشرات الهنود يفرون من مركز للحجر الصحي سوشيال ميديا

وكان الرجلان يعملان في شركة متخصصة في طب الأعشاب وقد جربا العلاج المفترض، وهو مزيج من أكسيد النيتروجين ونيترات الصوديوم، على نفسيهما داخل منزل في مدينة تشيناي جنوب شرق الهند.

وقد توفي ك. سيفانيسان (47 عاماً) في المكان بحسب قائد الشرطة المحلية أشوك كومار.

وقد طوّر تركيبته بعد إجراء عمليات بحث على الإنترنت واشترى المكونات من السوق المحلية، وفق كومار.

ولا يوجد دواء أو لقاح حالياً ضد كوفيد-19، ما نتج عنه سباق عالمي لإيجاد العلاج الشافي من هذا المرض الذي أودى بحياة أكثر من 275 ألف شخص حول العالم.

وأحصيت أكثر من 60 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند التي تفرض تدابير عزل مشددة في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.