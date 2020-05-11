بسرعة لا تصدق.. شاب في الـ 19 يقود سيارة والده

"بسرعة لا تصدق".. بهذه الكلمات أعلنت شرطة مقاطعة أونتاريو الكندية ملاحقة شاب في التاسعة عشرة بتهمة قيادة السيارة بطريقة خطرة بلغت 308 كيلومترات في الساعة.

وقال السرجنت كيري شميد في مقطع مصور نشره عبر "تويتر": "هذا أسوأ تجاوز للسرعة سمعت عنه".

308 km/h on the #QEW. Two 19 year kids going for a “drive” with dads car. Driver charged with #StreetRacing https://t.co/iDw5r7nEB9 — OPP Highway Safety Division (@OPP_HSD) May 10, 2020

هذا وكان السائق يقود سيارة "مرسيدس" عائدة لوالده وإلى جانبه شاب من العمر نفسه. وقد علقت رخصة السوق الخاصة به على الفور وصودرت السيارة لمدة سبعة أيام.

كما وجهت إليه كذلك تهمة قيادة السيارة بطريقة خطرة.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء السبت جنوب غرب تورنتو على جزء من طريق سريع حددت فيه السرعة القصوى بمئة كيلومتر في الساعة.

فيما قال السرجنت "كان بالإمكان حصول حادث مروع، فالطريق السريع كوين إليزابيث ليس مضمار سباق"، مضيفا أن سائقي السيارات الآخرين الذين شهدوا مرور السيارة المسرعة أطلقوا العنان لأبواقهم معبرين عن ارتياحهم عندما رأوا أن الشرطة أوقفته.

هذا وقد أفرج عن الشاب بانتظار محاكمته.