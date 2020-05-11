هتلر يطيح بسفير.. منشور على فيسبوك يطلق موجة غضب

أطاح تشبيه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بالزعيم النازي أدولف هتلر، بسفير مالطا في فنلندا، مايكل زاميت تابونا، بعد أن كتب تعليقاً على حسابه على فيبسبوك، "يناكف" فيه ميركل على ما يبدو، ما أثار موجة من الغضب، والانتقادات.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في مالطا أن سفير البلاد في فنلندا استقال الأحد إثر تعرضه لانتقادات، بعدما شبه المستشارة الألمانية بهتلر.

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كما أوضحت في بيان أن وزير الخارجية إيفارست بارتولو "شدد حين قبل استقالة السفير بأثر فوري على أن تعليقات السفير عن ميركل لا تمثل الصداقة والاحترام المتبادل بين مالطا وألمانيا".

وكتب السفير المذكور في منشور على فيسبوك يوم الجمعة، الذي وافق الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا، "منذ 75 عاما أوقفنا هتلر. من سيوقف أنجيلا ميركل؟ إنها أنجزت حلم هتلر! بالسيطرة على أوروبا".

يذكر أن مايكل زاميت تابونا، وهو رجل أعمال، عين في المنصب عام 2014.