25 جثة في مزرعة مهجورة.. والغموض يلف "بقايا بشرية"

أعلن مكتب المدعي في ولاية خاليسكو، الأحد، أنه تم اكتشاف رفات 25 شخصاً على الأقل في مقبرة سرية قرب غوادالاخارا في غرب المكسيك.

وقال في بيان إن عمليات تفتيش أُجريت في المقبرة أتاحت "استخراج رفات 25 شخصاً مجهولي الهوية، إضافة إلى خمس حقائب نفترض أن فيها على الأرجح بقايا بشرية أخرى".

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كما روى سكان أن كلباً عثر على عظام داخل مزرعة مهجورة في حي فقير بمنطقة إل سالتو جنوب غوادالاخارا، ثاني أكبر مدن المكسيك.

وبمساعدة رجال إطفاء وفريق كلاب مدربة، بدأت أعمال الاستكشاف الخميس و"ستتواصل في قابل الأيام"، وذلك حتى يتأكد المحققون من عدم وجود أدلة جديدة في المزرعة، وفق مكتب المدعي.

إلى ذلك عُثر على نحو 115 جثة داخل حوالي 10 مقابر سرية منذ بداية العام في ولاية خاليسكو، تم اكتشاف معظمها في ضواحي غوادالاخارا.