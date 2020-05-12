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ذبح 12 شخصا.. كورونا يفتك بـ"قاطع الرؤوس"

المصدر: دبي - العربية.نت
تاجر المخدرات الشهير مويسيس إسكاميلا
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أكدت السلطات المكسيكية وفاة تاجر المخدرات الشهير مويسيس إسكاميلا والملقب بـ"قاطع الرؤوس" عن عمر ناهز 45 عاما، إثر بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان إسكاميلا يقضي عقوبة في السجن مدتها 37 عاما بتهمة الاتجار بالمخدرات والأسلحة، فضلا عن ارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها 12 شخصا قطع رؤوسهم في 2008، وفقا لما نشرته هيئة "بي بي سي".

كوفيد 19 فتح بـ"قاطع الرؤوس"

كما يعد تاجر المخدرات من الأعضاء البارزين في عصابة "لوس زيتاس" وتوفي عقب أسبوع من المعاناة من مشكلات في التنفس بسبب الإصابة بفيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقضى إسكاميلا أكثر من عقد في السجن بعد اتهامه في سلسلة مع عمليات القتل و"قطع الرؤوس"، مما جعل كثيرين يطلقون عليه لقب "الذي لا يرحم".

كلمات دالّة

#مويسيس_إسكاميلا, #كورونا, #المكسيك
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