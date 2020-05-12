ذبح 12 شخصا.. كورونا يفتك بـ"قاطع الرؤوس"

أكدت السلطات المكسيكية وفاة تاجر المخدرات الشهير مويسيس إسكاميلا والملقب بـ"قاطع الرؤوس" عن عمر ناهز 45 عاما، إثر بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان إسكاميلا يقضي عقوبة في السجن مدتها 37 عاما بتهمة الاتجار بالمخدرات والأسلحة، فضلا عن ارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها 12 شخصا قطع رؤوسهم في 2008، وفقا لما نشرته هيئة "بي بي سي".

Mexican drug lord behind string of beheadings dies of coronavirus in jail https://t.co/4vSN0p4Cvm — The Irish Sun (@IrishSunOnline) May 11, 2020

كوفيد 19 فتح بـ"قاطع الرؤوس"

كما يعد تاجر المخدرات من الأعضاء البارزين في عصابة "لوس زيتاس" وتوفي عقب أسبوع من المعاناة من مشكلات في التنفس بسبب الإصابة بفيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقضى إسكاميلا أكثر من عقد في السجن بعد اتهامه في سلسلة مع عمليات القتل و"قطع الرؤوس"، مما جعل كثيرين يطلقون عليه لقب "الذي لا يرحم".