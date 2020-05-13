وفاة أول مصارع سومو ياباني بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الياباني للسومو، اليوم الأربعاء، أن مصارعا يبلغ من العمر 28 عاما توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليصبح أول مصارع سومو يتوفى بسبب مرض كوفيد-19، الناجم عن الفيروس.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن المصارع شوبوشي، واسمه الحقيقي كيوتاكا سوتاكي، كان قد نقل إلى

مستشفى في طوكيو الشهر الماضي، لكنه توفي، اليوم الأربعاء، بعد فشل متعدد في وظائف الأعضاء متأثرا بالإصابة بالفيروس المستجد.

وبدأ شوبوشي مسيرته الاحترافية في السومو عام 2007، وكانت أفضل نتائجه عندما احتل المركز 11 في تصنيف منافسات الدرجة الرابعة.

وفي أبريل/نيسان الماضي أعلن الاتحاد الياباني للسومو إصابة خمسة مصارعين بفيروس كورونا. ولم ترد أنباء عن حالة باقي المصارعين المصابين.

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وكان الاتحاد الياباني أعلن الأسبوع الماضي إلغاء البطولة الصيفية الكبرى المقرر إقامتها من 24 مايو/ أيار وحتى 7 يونيو/حزيران في ظل إجراءات لمحاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وسبق أن أقيمت بطولة للسومو في اليابان في مارس/آذار دون حضور مشجعين لكن الاتحاد الياباني قرر أنه من غير المناسب إقامة بطولة مايو/أيار بعدما مددت اليابان حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.

وحتى أمس الثلاثاء، أعلنت اليابان عAن إصابة 16759 حالة بفيروس كورونا ما أدى إلى وفاة 691.