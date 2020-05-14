"سيلفي الكمامة".. عين أوبر على سائقيها

في زمن كورونا، ينصح خبراء الصحة بضرورة ارتداء الكمامات الواقية عند التعامل مع الآخرين لوقف تفشي هذا العدو الفيروسي غير المرئي الذي يتحين الفرصة للنفاذ إلى الجسم.

وضمن إجراءاتها الوقائية، أعلنت شركة أوبر لخدمات توصيل الركاب الأربعاء أنها ستُلزم سائقيها في جميع أنحاء العالم بالتقاط صورة ذاتية لأنفسهم "سيلفي" في بداية كل رحلة، للتأكد من أنهم يرتدون أقنعة الوجه الواقية (الكمامات)، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

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واعتباراً من 18 مايو، لن يكون باستطاعة السائقين بدء رحلاتهم في كل من الولايات المتحدة وكندا والهند ومعظم الدول الأوروبية وفي أميركا اللاتينية، ما لم يرتدوا الكمامات.

كما قالت "أوبر" إنها ستحتفظ بهذه السياسة حتى نهاية يونيو، وستعيد تقييم الوضع بعدها بناء على "احتياجات الصحة العامة المحلية".

إلى ذلك سينطبق الوضع على الركاب الذين سيتعين عليهم ارتداء كمامة مع تعقيم أيديهم قبل كل رحلة، والموافقة على فتح النوافذ من أجل التهوية والجلوس في المقعد الخلفي.

وذكرت الشركة أنها تقوم بتخصيص 50 مليون دولار لتوفير إمدادات السلامة للسائقين حول العالم.