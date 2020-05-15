رجل أعمال يظهر وهو يستحم باجتماع فيديو مع رئيس البرازيل

نسي صناعي ورجل أعمال برازيلي إقفال جهاز كان ينقل صورته وهو يشارك صباح أمس الخميس في اجتماع "فيديو" مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وضم رجال أعمال آخرين، فظهر عارياً وهو يستحم في حمام منزله بسان باولو، حتى في بث مباشر على شاشة قناة تلفزيونية حكومية.

كل وسائل الإعلام التي أبرزت خبره، مرفقا بصورته المحجوب أسفلها بالأسود في مقدمة صفحاتها ونشراتها الإخبارية، قالت إن أحدا من المجتمعين، وهم أعضاء في اتحاد الصناعات التابع لولاية سان باولو، والمعروف بأحرف Fiesp اختصارا، لم ينتبه إلى ظهوره الخادش للحياء غير المقصود، الا بولسونارو نفسه، فقد كان أول من رآه، فأطلق قهقهات استغربها المجتمعون، وظنوها ضحكا بلا سبب.

أسرع الرئيس وقطع كلمة كان يلقيها رئيس الاتحاد، وهو اللبناني الأصل باولو سكاف، ثم قال: "أرى.. أرى أحدهم يستحم هنا. عار تماما.. لقد رأيناه في المربع الأسفل إلى اليمين، ليخرج ليخرج" بحسب ما نسمعه في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" الآن، وفيه يشاركه بالضحك والتنكيت وزير المالية البرازيلي، فيما ذكر موقع صحيفة O Globo الشهيرة، أن المستحم مستشار باتحاد الصناعات، واضطر بولسونارو، المتحكم عبر جهاز لديه بالاجتماع، إلى فصله عن البث المباشر، منعا لمزيد من الحرج له ولسواه.

صحف أخرى نقلت عن مقربين من الرجل، أنه شعر بالحر أثناء اللقاء الفيديوي، والذي لم يلفظ فيه ولا أي كلمة، فمضى إلى الحمام حيث خلع ما عليه، ثم راح يرش الماء البارد على جسمه، بانتظار أن يأتي دوره بالكلام، إلا أنه نسي أن يقفل جهاز التصوير، فكان ما كان.