هلع في بعلبك.. أسراب الخنافس تغطي الطرقات

شهدت مدينة بعلبك اللبنانية ومنطقتها، انتشار أسراب خنافس منذ ليل أمس أدى لهلع الأهالي لدى رؤيتهم الأعداد الكبيرة من الحشرات عند مداخل بيوتهم وعلى الشرفات وتغطي الطرق.

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من جهته، أكد مدير مراكز التنمية والإرشاد الزراعي في البقاع المهندس خالد ياغي أن "لا داعي للخوف أو الهلع، وهي ذاتها الحشرة التي ظهرت في العام المنصرم من نوع خنافس Calosoma olivieri التي تعيش تحت التراب في الشتاء وتخرج في الصيف، وتنتشر في المناطق السكنية".

كما أشار إلى أن "هذه الخنافس مفيدة للزراعة، لأنها تتغذى على العقارب والجراد والفراش، ويؤدي ظهورها بشكل كبير للمحافظة على توازن الطبيعة".

وأضاف: "تعيش حشرات كالوسوما أوليفيري لمدة ساعات محدودة، ولكنها تنتج ما يقارب 1024 حشرة أخرى، وتنمو بسرعة وليس لها أي خطر على الإنسان ولدغتها أقل ضررا من النحل".

وكان البقاع كان قد شهد خلال سنوات سابقة مثل هذه الظاهرة لانتشار أسراب الخنافس التي تخرج من تحت التراب في الفترة الانتقالية بين فصلي الربيع والصيف، وقد عمدت البلدية إلى أخذ عينات من الخنافس، لاستشارة أصحاب الاختصاص بشأن تركيبة المبيدات المناسبة لرش الأحياء بها، وفق الأصول وبحسب المعطيات العلمية والبيئية.