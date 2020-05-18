حذاء صمم خصيصاً للأسطورة جوردان.. يباع بسعر خيالي

أعلنت دار سوذبي للمزادات، الأحد، بيع حذاء ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان في المباريات خلال موسمه الأول مقابل مبلغ قياسي بلغ 560 ألف دولار خلال مزاد على الإنترنت.

وكان من المتوقع أن تصل قيمة أول نسخة من حذاء جوردان، الذي صمم خصيصا للاعب في 1985 وهو أول حذاء يحمل توقيعه، لمبلغ يتراوح بين 100 و150 ألف دولار قبل انتهاء المزاد.

وتشتهر سوذبي ببيع لوحات فنية بمئات الملايين من الدولارات، لكنها أقامت أول مزاد للأحذية العام الماضي ثم سجلت رقما عالميا ببيع زوج من الأحذية الرياضية المخصصة للركض صُنع عام 1972، وهو من أوائل أحذية شركة نايكي ويعرف باسم (مون شو)، مقابل 437 ألفا و500 دولار.

وكما هو حال أغلب أحذية جوردان المخصصة لكرة السلة جاء زوج الأحذية بمقاسين مختلفين هما 13 للقدم اليسرى و13.5 للقدم اليمنى.

وتزامن هذا المزاد مع الاحتفال بذكرى مرور 35 عاما على العلامة التجارية (إير جوردان) وعرض الفيلم الوثائقي المكون من عشرة أجزاء (الرقصة الأخيرة) عن شيكاغو بولز وجوردان.

وبيع الحذاء في المزاد عن طريق محب الاقتناء جوردان جيلر، وهو مؤسس متحف للأحذية في لاس فيغاس.