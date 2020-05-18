اليونان.. موقع أكروبوليس الأثري يعاود فتح أبوابه

فتح موقع أكروبوليس الأثري في أثينا، الاثنين، أبوابه أمام الزوار، كما كافة المواقع الأثرية في اليونان، بحضور رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو، بعد شهرين من إغلاقه بسبب وباء كوفيد-19.

وتكون الرئيسة بذلك أولى زائري الموقع الذي يضم معبداً إغريقياً قديماً والواقع على قمة تل، بحضور الصحافيين والموظفين الذين ارتدوا الأقنعة، ووسط تدابير صحية مشددة.

وكان رئيس الوزراء اليوناني أعلن قبل نحو أسبوعين أن موسم السياحة الحيوي يمكن أن ينطلق في يوليو في وقت بدأ تخفيف تدابير الإغلاق المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى منذ ستة أسابيع.

وقال رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس لشبكة سي.إن.إن "في أحسن السيناريوهات، تفتح اليونان أمام الأنشطة التجارية في يوليو ونحن نسعى من أجل ذلك".

وقال ميتسوتاكيس إن اليونان ستقبل الزوار فقط بموجب "بروتوكولات محددة بشكل خاص" ربما مع فحوص قبل السفر يتم الاتفاق عليها على مستوى الاتحاد الأوروبي "وشرط أن يكون الوباء العالمي في مسار انحداري".