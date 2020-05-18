مهمة لرفع معنويات الكنديين بظل كورونا تنتهي بكارثة

تحطمت طائرة مخصصة للعروض الجوية تابعة لسلاح الجو الكندي في بريتيش كولومبيا أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، خلال عرض كان يهدف إلى رفع معنويات السكان بظل جائحة كورونا، وفقا للجيش الكندي.

وغرّدت القوات الجوية الكندية الملكية ليل الأحد على "تويتر": "بحزن شديد نعلن وفاة أحد أفراد فريق "سي. إف. سنو بيردز" وإصابة آخر بجروح خطرة"، إلا أنها أوضحت أن حال الجريح مستقرة.

وفي وقت سابق من بعد ظهر الأحد، كانت القوات الجوية الملكية الكندية قد أفادت بأن طائرة تابعة لها تحطمت قرب كاملوبس في مقاطعة بريتيش كولومبيا (غرب) على مسافة حوالي 450 كيلومترا شرق فانكوفر.

وقد تحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كاملوبس، إلى جانب طائرة أخرى، وسقط حطامها أمام أحد المنازل.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة "كاملوبس ذيس ويك" الأسبوعية المحلية، حطام الطائرة وهو يحترق قرب أحد المنازل الذي اشتعلت فيه النيران جزئياً.

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ونشر موقع صحيفة "لا بريس" في كيبيك مقطع فيديو التقطه أحد الشهود يظهر الطائرتين عند إقلاعهما.

وقد أقلع أحد الطيارين بسرعة قبل القيام باستدارة والتعرض لانفجار أدى إلى تحطم طائرته، إلا أن فرداً من الطاقم نجح بالخروج من الطائرة بواسطة تقنية القذف فهبط على سطح أحد المنازل بمظلته، وفقاً للصور.

وكان من المقرر أن تحلّق الطائرتان فوق بريتيش كولومبيا الأحد كجزء من جولة "أوبيريشن إنسبيريشن" التي أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر تكريماً لجهود الكنديين في مواجهة وباء كوفيد 19.

وبدأ فريق "سنو بيردز"، الذي يتكون من تسع طائرات تترك دخاناً أبيض في السماء، جولتها في نوفا سكوشا، في إطار مهمتها لتنفيذ عروض جوية فوق المدن الرئيسية في كندا على ارتفاع منخفض.