رسائل خاطئة لمتعافي كورونا.. تجبر هذا البلد على الاعتذار

قدّمت سنغافورة اعتذارها لأكثر من 350 شخصا أصيبوا بكوفيد-19 لتوجيهها رسالة نصية إليهم عن طريق الخطأ تفيد بأن نتائج اختبارهم أتت إيجابية مجددا، وفقا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة مساء الاثنين، إن خللا تقنيا تسبب بتوجيه الرسالة في نهاية الأسبوع، مضيفة أنه لم يتم الكشف عن أي معلومات سرية تخص هؤلاء الأشخاص.

موضوع يهمك لا يزال فيروس كورونا يحمل غموضاً كبيرا، خصوصا حول دور الأطفال في نشر هذا الوباء، وبينما تحاول بعض البلدان العودة للمدارس... خبر سار.. الأطفال لا ينقلون كوفيد 19 كالكبار صحة

وتابعت في بيان أنها بعثت برسالة أعقبت الرسالة الخطأ لـ 357 شخصا تشرح فيها الخلل الذي حصل و"تعتذر عن أي إزعاج وقلق تسببت فيهما".

وأضافت الوزارة "لقد راجعنا نهجنا لضمان عدم تكرار خطأ مماثل".

هذا وقد تمكنت سنغافورة في البداية من السيطرة على تفشي الوباء لكنها تضررت بشدة من موجة ثانية من الإصابات، معظمها بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في مهاجع مكتظة.

وسجلت هذه الدولة 28794 إصابة و22 وفاة، وقد تعافى ما يقرب من 10 آلاف شخص.