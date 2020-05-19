لم تتناول مضاداً حيوياً مطلقاً.. عمرها 103 وهزمت كوفيد 19

شفيت بولندية تبلغ 103 سنوات من مرض كوفيد-19 وغادرت مستشفى للأمراض المعدية في جنوب بولندا على ما أعلنت المؤسسة الاستشفائية هذه في كدجرين كوشله.

وتعتبر تيريزا فوجيك أكبر شخص في بولندا يشفى من هذا المرض.

موضوع يهمك يبدو أن "كورونا" المستجد لم يعد اقتحاميا كما كان، إلى درجة احتار بأمره علماء مقاطعة "ويلز" البريطانية، حين وجدوا لغزا... لغز عن إصابة كورونا لرضيعة وخلوّه تماماً من أختها التوأم الأخيرة

وأوضح الطبيب ميشال غلونيك رئيس قسم الأعصاب في المستشفى أن تيريزا نقلت إلى المستشفى في 20 نيسان/أبريل في حالة مُرضية "لكنها بعد أيام قليلة باتت تعاني من قصور في التنفس".

كما أضاف "بقيت لفترة طويلة في المستشفى بانتظار نتائج فحصها الثاني"، مشيرا إلى أن "إصابتها كانت طفيفة" على ما نقلت عنه وكالة "باب" البولندية للأنباء.

وقال الطبيب "هي لا تسمع شيئا راهنا لأن بطاريات جهازها السمعي لم تصمد هذه الفترة الطويلة".

إلى ذلك، تقيم تيريزافي دار للعجزة. وتقول حفيدتها إن جدتها لم يسبق لها أن تناولت مضادا حيويا في حياتها.

وهي ليست عميدة سن الناجين من كوفيد-19 في أوروبا، إذ تحمل إسبانية تبلغ 113 عاما "الرقم القياسي" في هذا المجال بعد شفائها في 12 أيار/مايو. وقد سجلت حالات لافتة كهذه في بريطانيا (106 أعوام) وفرنسا (103 أعوام).

هذا وسجلت بولندا 18257 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و915 وفاة.