أول جامعة تفعلها.. كمبردج تصدر قرارا بشأن العام القادم

أصبحت جامعة كمبردج البريطانية اليوم الأربعاء واحدة من أوائل الجامعات على مستوى العالم التي تعلن عن تقديم جميع محاضراتها في العام الدراسي المقبل على الإنترنت بسبب تفشي فيروس كورونا.

موضوع يهمك يستمر الباحثون حول العالم في فك خبايا الفيروس المستجد الذي حصد أرواح أكثر من 320 ألف إنسان حتى الآن، وضمن مساعيهم هذه... هكذا يتمدد الفيروس إلى الأسطح.. في وقت قياسي! صحة

وقالت الجامعة، التي أغلقت أبوابها أمام الطلبة في مارس آذار بعد أن فرضت الحكومة البريطانية إجراءات عزل عام صارمة للحد من تفشي مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس، إن الخدمة التعليمية ستقدم بشكل افتراضي حتى صيف 2021 مع احتمال تواجد بعض المجموعات الدراسية الصغيرة فعليا.

وقالت الجامعة في بيان "نظرا إلى أن من المرجح أن يظل التباعد الاجتماعي مطلوبا قررت الجامعة وقف الحضور الفعلي للمحاضرات خلال العام الدراسي القادم".

وقالت إن القرار يمكن مراجعته بناء على الإرشادات الرسمية الخاصة بالفيروس.