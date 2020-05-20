تركيا تعتقل إيرانيا لتعليقه منشفة عليها العلم البريطاني

قال مسؤولون وتقارير إخبارية إن السلطات التركية احتجزت مواطنا إيرانيا لتعليقه منشفة عليها علم بريطانيا على مبنى خلال عطلة عامة تركية.

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واعتقل الرجل أمس الثلاثاء في مدينة قيصرية بوسط تركيا عقب شكاوى من جيران اعتبروا ذلك عملا استفزازيا.

وقال مكتب حاكم قيصرية في بيانه إن الرجل دافع عن نفسه بالقول إنه كان يجفف فقط منشفة مبللة.

ويحتفل الأتراك يوم 19 مايو بيوم الشباب والرياضة، حيث يعرضون الأعلام التركية خارج النوافذ والشرفات.

وتحتفل العطلة بذكرى بدء حرب الاستقلال التركية في 19 مايو/ أيار 1919 ضد قوات الاحتلال، التي كانت تضم بريطانيا، في أعقاب الحرب العالمية الأولى.

وصفق الجيران وهللوا بينما اصطحبت الشرطة الرجل إلى السجن في عربة للشرطة وبحضور وسائل الإعلام.