إعادة فتح منتجع "ديزني" في فلوريدا جزئياً

بدأ منتجع "ديزني وورلد" الترفيهي في فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة) أمس الأربعاء إعادة فتح أبوابه مع إمكانية ارتياد المطاعم والمتاجر في المنطقة التجارية فيه فقط.

وأقفل المنتزه الواقع قرب مدينة أورلاندو في 15 آذار/مارس الماضي بسبب وباء كورونا، وبدأ يعود تدريجياً إلى العمل مع تخفيف قيود الحجر المعتمدة في فلوريدا.

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لكن بغية الحد من انتقال العدوى، المنتشرة بنسبة أقل في هذا الجزء من فلوريدا مقارنةً بميامي في جنوب الولاية، فُرضت قيود على دخول مواقف السيارات ووضعت حواجز من أجل المحافظة على التباعد بين الأشخاص في منتج "ديزني وورلد".

وتُعقم الأماكن المفتوحة أمام الزوار بانتظام. وعند مدخل المنتجع تُقاس حرارة الزوار الذين عليهم وضع كمامة للدخول.

وجاء على موقع المنتجع الإلكتروني: "بذهابكم إلى ديزني سبرينغز (اسم المنطقة التجارية في المنتزه) تتحملون طوعاً المخاطر المرتبطة باحتمال التعرض لكوفيد-19".

ويفترض فتح المزيد من المطاعم داخل المنتجع الأربعاء المقبل، لكن لم يحدد أي موعد بعد لاستئناف النشاط في الألعاب الرئيسية التي تستقطب السياح من العالم بأسره.