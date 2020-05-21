رفضوا خدمته لأنه لا يرتدي كمامة.. فأخذ بثأره من طباخ المطعم

تم توقيف رجل أميركي بعدما أصاب برصاصة موظفاً في سلسلة مطاعم للوجبات السريعة رفض تقديم الطعام له لعدم وضعه كمامة، على ما ذكرت الشرطة.

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وأوقفت شرطة أورورا في ولاية كولورادو (غرب الولايات المتحدة) كيلفن واتسون (27 عاماً) بعدما تسبب بهذا الحادث قبل أيام قليلة في مطعم تابع لسلسلة "وافل هاوس" فتح أبوابه فقط للمبيعات، وليس لجلوس الزبائن، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء في تقرير الشرطة حول عملية التوقيف، أن موظفي المطعم رفضوا مرتين خدمة الزبون الذي أصر على عدم وضع كمامة.

وقال شهود إن الشاب الغاضب وضع مسدساً على طاولة الخدمة وقال للطباخ "أنا قادر على نسف دماغك فوراً".

وفي الليلة التالية عاد كيلفن واتسون إلى المطعم وطُلب منه مجدداً وضع الكمامة أو مغادرة المكان. فما كان منه إلا أن ضرب الطباخ وطارده داخل المبنى وأطلق النار عليه.

وأصيب الضحية في الصدر ونُقل إلى المستشفى حيث يتعافى من إصابته، على ما أفادت الشرطة المحلية.