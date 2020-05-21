لم تشتر ورقة "اليانصيب" لكنها فازت.. والجائزة لوحة لبيكاسو

فازت سيدة إيطالية أمس الأربعاء بلوحة فنية رسمها الفنان بابلو بيكاسو وتبلغ قيمتها مليون يورو (1.1 مليون دولار) خلال حفل يانصيب خيري مخصص لجمع أموال لصالح إنشاء مشروعات مياه في إفريقيا.

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وستحصل الفائزة، التي تلقت تذكرة اليانصيب هدية، على لوحة "ناتور مورت" أو "الطبيعة الصامتة"، وهي لوحة زيتية تجريدية صغيرة على قماش رسمها الفنان الإسباني عام 1921، وتصور منضدة وصحفاً وكأساً من مشروب الأفسنتين.

وجمع الحفل الخيري الذي أقيم في باريس 5.1 مليون يورو، ستذهب 900 ألف يورو منها إلى الملياردير ديفيد نهماد جامع لوحات بيكاسو والذي قدم اللوحة لمنظمي الحفل. بينما سيتم تخصيص باقي عائدات الحفل لصالح مؤسسة "كير" الخيرية التي ستخصصها لإقامة مشروعات لتوفير المياه النظيفة في المدارس والقرى في كل من الكاميرون ومدغشقر والمغرب.

وقالت بيري كوشين منظمة الحفل إنه تم بيع أكثر من 51 ألف تذكرة، قيمة كل منها 100 يورو، في الحفل الذي تأجل تنظيمه بسبب أزمة وباء كورونا.