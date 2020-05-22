شاهد.. كيف رحب مركز تجاري بزائريه بعد انقطاع بسبب كورونا

قرر مركز تجاري في تايلاند تبديل أزرار المصعد بدواسات للقدم، في محاولة لمنع انتشار فيروس "كورونا" واستعادة الوضع الطبيعي بعودة المتسوقين.

ويظهر مقطع مصور ارتباك العملاء في مركز "Seacon Square" في العاصمة بانكوك هذا الأسبوع لكيفية استخدام المصعد والعثور على الدواسات أمامه وداخلها، لكنّهم رحبوا بالتغيير الجديد بدون استخدام اليدين كخطوة ذكية للبقاء بصحة جيدة.

وقال أحد العملاء واسمه واتشاربورن: "لقد قاموا بعمل جيد في إعداد هذا، أشعر بأمان أكبر لأننا نستخدم أيدينا للقيام بأشياء مختلفة طوال الوقت. الآن يمكننا استخدام قدمنا للضغط على المصعد، إنه رائع حقاً".

وقال بروت سوسوثيكول، نائب رئيس شركة "Seacon Development"، التي تشرف على المركز التجاري، إن دواسات القدم تمنح المتسوقين الطمأنينة. وأضاف: "أسهل طريقة للعدوى هي عندما تلمس شيئاً ملوثاً، وتلمس وجهك في نهاية المطاف، وسوف ينتقل الفيروس إلى فمك أو عينيك أو أنفك. لذلك توصلنا إلى فكرة المصعد الخالي من استخدام اليد والذي يعمل بالقدم".