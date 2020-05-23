أول جريمة قتل عبر "زووم".. ابن يطعن والده خلال محادثة فيديو

قتل أميركي في الـ32 من العمر والده السبعيني خلال مشاركة الأخير في اجتماع عبر الفيديو بواسطة تطبيق "زووم"، في أول جريمة قتل معروفة خلال لقاء عبر هذه المنصة، وفق ما أفادت شرطة مقاطعة سافوك بضاحية نيويورك.

وحصلت هذه الواقعة بعد ظهر الخميس حين طعن توماس سكالي باورز والده دوايت باورز البالغ 72 عاماً حتى الموت في مدينة أميتيفيل في لونغ أيلاند، المعروفة خصوصاً بفيلم رعب يحمل اسمها خرج إلى الصالات سنة 1979.

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وأوضحت الشرطة في بيان أن مشاركين في الاجتماع الافتراضي اتصلوا بخدمات الطوارئ بعدما رأوا ما حصل. لكن لم يُعرف بعد ما رآه المشاركون تحديداً.

وقال المسؤول في الشرطة كيفن بيرر لصحيفة "نيوزداي" المحلية: "لا نعلم ما رأوه. نظن أن نحو 20 شخصاً كانوا مشاركين في الاجتماع. هم رأوا (دوايت) يختفي عن الشاشة ثم سمعوه يتنفس بصعوبة".

وحاول الابن الفرار، لكن الشرطة قبضت عليه قرب موقع الجريمة وأدخلته سريعاً إلى المستشفى حيث أبقي حتى صباح الجمعة، وهو يواجه تهمة ارتكاب جريمة قتل.

وتبدو جريمة القتل هذه الأولى من نوعها خلال اجتماع عبر منصة "زووم" التي زاد عدد مستخدميها بصورة كبيرة مع فرض تدابير الحجر حول العالم لتطويق تفشي فيروس كورونا المستجد.