شاهد.. سقوط باب طائرة أثناء تحليقها في الهواء

سقط باب معدني من طائرة هليكوبتر عسكرية أيرلندية على مدرسة ثانوية في دبلن، أثناء تنفيذها عملية إنقاذ.

إلى ذلك، قال متحدث باسم الجيش الأيرلندي في تصريح له، إن الباب الخلفي انفصل أثناء عودة طائرة الهليكوبتر إلى مطار كاسمينت جنوب غربي العاصمة قبل الساعة السادسة عصراً بالتوقيت المحلي.

وذكرت "بي بي سي" أن الطائرة التي انفصل بابها من نوع "AW139"، وتستخدم للخدمات الطبية، وهبطت الطائرة بسلام في منطقة مولي بارك في إحدى ضواحي مدينة دبلن.

يشار إلى أن المروحية كانت تنفذ عملية إنقاذ ونقل مرضى إلى مستشفى دبلن.

ووصلت الشرطة الأيرلندية إلى مكان الحادث (مدرسة ثانوية) خلال خمس دقائق فقط، وسيتم إعادة الباب إلى سلاح الجو الأيرلندي.

وبدأت السلطات تحقيقاً حول الحادثة، وصدر بيان عن الجيش الأيرلندي جاء فيه "بمجرد تحليل المنطقة ستتم إزالة الباب ونقله إلى بالدونيل"، وأضافت "الخدمة الجوية الطارئة ستستأنف عملها صباح الجمعة بطائرة وطاقم بديل".