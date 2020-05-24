فيديو.. نفوق تمساح هرب من هتلر عن 84 عاما

نفق تمساح أسطوري عاش في جحيم القصف في برلين خلال الحرب العالمية الثانية عن 84 عاماً في حديقة حيوانات موسكو.

وقالت حديقة الحيوانات في بيان مساء السبت "ساتورن، تمساحنا من ميسيسيبي نفق لتقدمه في السن في 22 أيار/مايو".

ونفق التمساح "عن 84 عاما" بعدما عاش "حياة طويلة ومليئة بالأحداث"، وفق البيان الصحافي الذي شدد على أن هذه التماسيح لا تعيش في الطبيعة إلا لما بين 30 و50 عاما.

ونقل "ساتورن" الذي ولد في الولايات المتحدة العام 1936، إلى حديقة حيوانات برلين من حيث هرب بعد تفجير 23 شرين الثاني/نوفمبر 1943 الذي أودى بالعديد من الزواحف في هذه المؤسسة.

وأوضح البيان أنه في العام 1946، اكتشف وجوده جنود بريطانيون ونقل إلى الاتحاد السوفيتي وقد شكلت السنوات الثلاث من حياته بين هذين الحدثين "لغزا".

وتابع "حظيت حديقة حيوانات موسكو بشرف استضافة (ساتورن) لمدة 74 عاماً وبذلت كل ما في وسعها للعناية به بأفضل شكل ممكن".

وأضاف البيان "ساتورن بالنسبة إلينا هو عصر كامل (...). لقد انضم إلينا بعد النصر على ألمانيا النازية واحتفل معنا بمرور 75 عاما على هذا الانتصار".