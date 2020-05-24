"الباكستانية" تلملم جرحها..عارضة أزياء شهيرة من الضحايا

بعد أيام على المأساة، ما زالت السلطات الباكستانية تلملم جراح الطائرة المنكوبة محاولة التعرف على هويات الضحايا بين الجثث المتفحمة.

والجديد اليوم نقلته تقارير صحافية أفادت بأن عارضة الأزياء الباكستانية زارا عابد، واحدة من ضحايا الكارثة التي وقعت الجمعة الماضي.

موضوع يهمك ما زالت فصول مأساة الطائرة الباكستانية التي تحطمت فوق كراتشي، الجمعة، تنكشف شيئا فشيئا على الرغم من مضي أيام على الكارثة... نجت من رحلة الموت.. مضيفة أفلتت من مأساة "الباكستانية" الأخيرة

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن زارا التي تحظى بأكثر من 80 ألف متابع على تطبيق "إنستغرام" كانت على متن الطائرة التي سقطت بالقرب من مطار كراتشي.

وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي على أن زارا بين القتلى، فقد غردت مصممة الأزياء خديجة شاه، قائلة: "فقدت صناعة الأزياء زارا عابد في تحطم الطائرة اليوم. لقد كانت فتاة رائعة ومجتهدة ومحترفة".

كما أضافت: "كنت في حيرة من الطاقة والحيوية في صورها - رحمها الله - فقد الكثير من الأشخاص أحباءهم اليوم، رحمهم الله جميعا".

فيما كتب الممثل أيمن خان: "زارا كانت حبيبة!!! سنفتقدك.. الله يعطيك مكانة أعلى في الجنة".