الشرطة تضبط رئيس دولة وزوجته وقت الحظر!

ضبطت الشرطة النمساوية رئيس البلاد ألكسندر فان دير بيلين وزوجته دوريس شميداور داخل مطعم بالعاصمة فيينا بعد بدء وقت الغلق المفروض في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وأكد الرئيس فان دير بيلين الواقعة، اليوم الأحد، واعتذر عنها. وقال: "لقد تجاذبنا أطراف الحديث.. وللأسف أغفلنا الوقت"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة "كرونه تسايتونغ" النمساوية،

من جهتها، أكدت الشرطة أنها وجدت الرئيس خلال تفتيش في مطعم مفتوح بقلب مدينة فيينا.

وذكرت الصحيفة أنه كانت هناك مشروبات موجودة على الطاولة أمام فان دير بيلين وزوجته عندما تم تفتيش المطعم في الساعة الثانية عشرة والثلث بعد منتصف الليل.

والقيود المعمول بها في النمسا حالياً تمنع المطاعم والحانات من أن تفتح أبوابها بعد الساعة الحادية عشرة مساء.

وقد سببت الواقعة تداعيات خطيرة بالنسبة لصاحب المطعم، إذ يفرض قانون تدابير كورونا على المطاعم التي تفتح أبوابها بعد الساعة الحادية عشرة مساء غرامات تصل إلى 30 ألف يورو (32.7 ألف دولار).

لكن المطعم كان قد أغلق أبوابه رسمياً بالفعل قبل وصول الشرطة، لكن فان دير بيلين وزوجته ظلا جالسين في الحديقة.

وأعرب فان دير بيلين عن شعوره بالندم وقال: "آسف لهذا حقاً، لقد كان خطأ".