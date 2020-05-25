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شاهد أسراباً من الجراد في دبي.. والبلدية تطمئن

المصدر: دبي - العربية.نت
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ظهرت أعداد من الجراد في مناطق بإمارة دبي نتيجة موجة الرياح التي شهدتها الإمارة، وفق بلدية دبي.

وأكدت البلدية أن "الوضع مطمئن ولا توجد أية خطورة"، فيما تقوم فرق البلدية بمكافحتها على مدار الساعة.

كما قالت إن "الرياح التي هبت على الإمارة، خلال أول أيام العيد، جاءت محملة بالجراد، وأسهمت في ظهوره ببعض المناطق في الإمارة بكميات محدودة"، وفق "الإمارات اليوم".

وذكرت أن "فرق مكافحة الحشرات، الخاصة بالبلدية، تكثف جهودها للقضاء عليه نهائياً"، مؤكدة أن "الأمور تحت السيطرة، ولا تدعو إلى القلق".

كلمات دالّة

#دبي, #الجراد

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