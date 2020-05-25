شاهد أسراب من الجراد في دبي.. والبلدية تطمئن

أعلنت بلدية دبي أن "ظهور أعداد من الجراد في مناطق بالإمارة جاء نتيجة موجة الرياح التي شهدتها الإمارة".

بالفيديو...ظهور جراد في مناطق بدبي ..والبلدية تكافحها وتؤكد: الوضع مطمئن#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/wwZbr6CWGg — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 24, 2020

وأكدت البلدية أن "الوضع مطمئن ولا توجد أية خطورة"، فيما تقوم فرق البلدية بمكافحتها على مدار الساعة.

كما قالت إن "الرياح التي هبت على الإمارة، خلال أول أيام العيد، جاءت محملة بالجراد، وأسهمت في ظهوره ببعض المناطق في الإمارة بكميات محدودة"، وفق "الإمارات اليوم".

وذكرت أن "فرق مكافحة الحشرات، الخاصة بالبلدية، تكثف جهودها للقضاء عليه نهائياً"، مؤكدة أن "الأمور تحت السيطرة، ولا تدعو إلى القلق".