الشرطة تطلب من سكان هوليوود التوقف عن تنظيم الحفلات

طلبت السلطات في لوس أنجلوس من سكان حي هوليوود هيلز الكف عن تنظيم حفلاتهم المنزلية التي أصبحت تُشكّل مشكلة كبيرة مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

With bars & clubs closed due to COVID 19, we have seen an increase in calls for loud house parties in the Hollywood Hills. Our Senior Lead Officers as well as Ethan Weaver from the @CityAttorneyLA office put together a video with info on nuisance party laws in LA. pic.twitter.com/kGN5NG7IG6 — LAPD Hollywood Division (@LAPDHollywood) May 26, 2020

ونشرت الشرطة ومكتب المدعي العام مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، يحذر من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التجمعات الكبيرة المحظورة بموجب أوامر المدينة الصادرة عقب تفشي الوباء.

وقال الشرطيون الثلاثة الذين تحدثوا في الفيديو، إن الحفلات أصبحت "مصدر قلق كبير" بسبب الموسيقى الصاخبة "والأصوات العالية.. في الساعة الثالثة صباحاً"، إضافة إلى حركة المرور المزدحمة في الشوارع الضيقة.

وأوضح أحد الشرطيين في المقطع قائلاً: "التسمم العام.. من المشكلات التي رأيناها أيضاً. إذا كنت تستطيع تجنب هذه المواقف، ستتجنب زيارة من الشرطة المحلية في منتصف الليل".

وحض شرطي آخر السكان في هذا الحي الفخم على الاتصال بالشرطة في حال استمرار الحفلات والتقاط الصور ومقاطع الفيديو لمشاركتها مع السلطات.

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وحذر إيثان ويفر المدعي العام في قسم هوليوود بمكتب المدعي العام في المدينة قائلاً: "إذا تم استدعاء الشرطة إلى مكان يقام فيه احتفال فستكون هناك عواقب".

وقال إن أصحاب المنازل المؤجرة قد يواجهون ملاحقة جنائية يمكن أن تتسبب في سجنهم لمدة تصل إلى ستة أشهر، حتى لو لم يكونوا موجودين في الحفل.

وأشار قائد شرطة هوليوود ستيف لوري لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إلى أن الشرطة تلقت الأسبوع الماضي 49 مكالمة بشأن الحفلات، بزيادة 15 إلى 20% عن المعتاد في عطلة نهاية الأسبوع.