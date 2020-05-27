دخلا متنزهاً وضلا طريقهما فتاها 18 يوماً حتى نفد الطعام

أعلن مسؤولو الإنقاذ أن شابا وفتاة نيوزيلنديين تمكنا من البقاء على قيد الحياة لمدة 18 يوماً في متنزه وطني يضم غابات كثيفة حتى تم العثور عليهما اليوم الأربعاء.

ودخلت جيسيكا أوكونور وديون رينولدز، وكلاهما في الـ23 من العمر، متنزه كاهورانجي الوطني في شمال غرب الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا في التاسع من مايو/أيار، وكان من المتوقع أن يعودا في غضون خمسة أيام، لكن أصدقاءهما أبلغا عن فقدهما في 18 مايو/أيار.

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وأعلنت الشرطة أن طائرة هليكوبتر حددت موقعهما بعد ظهر اليوم الأربعاء ونُقلا إلى المستشفى للخضوع لفحوص طبية.

وقال بول بوريل قائد شرطة منطقة نيلسون بيز: "هذه نتيجة رائعة كنا نأمل فيها جميعاً، مع أننا كنا نزداد قلقاً مع مرور الأيام".

وذكرت الشرطة أن المؤشرات الأولية تفيد بأن الاثنين تاها وسط الضباب خلال الأيام الأولى من جولتهما، وقررا البقاء في مكانهما، وكان الطعام قد نفد منهما عندما عُثر عليهما.

ويمتد متنزه كاهورانجي على مساحة 4520 كيلومتراً مربعاً تقريباً، وهو ثاني أكبر متنزه وطني في نيوزيلندا، وكان من بين الأماكن التي شهدت تصوير ثلاثية أفلام "سيد الخواتم" (لورد أوف ذا رينغز) الشهيرة.