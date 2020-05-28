بالفيديو.. رمت ابنها المصاب بالتوحد ليموت غرقاً

بينما كانت تعتقد أن لا أحد يراها، رصدت عدسات كاميرات المراقبة لحظة قيام أم بقتل ابنها المصاب بالتوحد في مدينة ميامي الأميركية، بعدما ألقت به في بركة مياه بإحدى القنوات المائية في المدينة.

في التفاصيل، قامت الأم بتقديم بلاغ للشرطة في الولاية، أفادت فيه بقيام مجهولين بخطف ابنها المصاب بمرض التوحد، في محاولة للتهرب من فعلتها والتعتيم على جريمتها.

Video shows mom pushing autistic son into Miami canal, in what cops say was a first attempt#lstpromotion pic.twitter.com/acThRHzCF4 — Lst promotion (@Lstpromotion) May 26, 2020

وبحسب موقع "سي إن إن" فقد قامت مواطنة أميركية استدرجت ابنها إلى بركة مياه في إحدى الحدائق، ثم ألقت به في قناة مائية ولاذت بالفرار.

ولم تتوقع الأم عند تنفيذ جريمتها أن عدسات المراقبة سجلت تلك اللحظات المؤسفة التي صدمت الرأي العام بأكمله.

ليست أول مرة!

وألقت المرأة بابنها البالغ من العمر 19 عاما، في قناة ميامي محاولة قتله، والتي لم تنجح في المرة الأولى، فقد لاحظ مواطنون الطفل وهو يستغيث، وقاموا بإنقاذه وإعادته إلى أمه، ظنا منهم أنه حادث عرضي.

إلا أن إصرار الأم على قتل ابنها كان كبيراً، حيث توجهت إلى بحيرة أخرى بعد حلول الظلام، لتلقي به بنفس الطريقة، وأبلغت الشرطة بفقدان ابنها.

وبعد العثور على جثة الطفل ظهر مشهد الفيديو الذي يوثق محاولة الأم الأولى للتخلص من ابنها بنفس الطريقة، ما ثبَّت تهمة القتل العمد على الأم التي تبلغ من العمر 45 عاما.