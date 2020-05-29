بالصور.. نادل آلي يستقبلك بـ"مرحبا" ويحافظ على التباعد

في زمن فيروس كورونا، بات التعامل مع البشر فكرة "مثيرة للقلق"، خصوصاً في المطاعم والأماكن العامة خوفاً من الإصابة، ولكن ماذا لو قدم لك الطعام رجل آلي بالتأكيد الإجابة ستكون نعم.

موضوع يهمك أعلنت الفنانة الكويتية، مها محمد، مساء الخميس، إصابة نجلها فيصل، بفيروس كورونا.وقالت مها محمد عبر حسابها في "سناب شات":... ممثلة كويتية تعلن إصابة ابنها بالفيروس.. "ادعوا لفيصل" ثقافة وفن

هذه كانت فكرة "شاو سون هو" وهو صاحب مطعم "رويال بالاس" في بلدة رينيسه الساحلية في هولندا، الذي نفذ الفكرة عندما رآها في الصين الخريف الماضي.

بدورها قالت ليا ابنة هو، والتي تعمل في المطعم "لقد أتوا قبيل جائحة كورونا بفترة وجيزة".

وفي مطعم "هو" يوجد زوج من الروبوتات ينزلقان بنعومة بلونيهما الأحمر والأبيض عبر صالة الطعام، حيث سيقدم المطعم - بمجرد أن يفتح أبوابه مجددا - وجبات صينية وإندونيسية مختلفة.

هذا ويستقبلك الروبوت قائلا بصوته الآلي: "أهلا ومرحبا".

وتشمل مهامهما الترحيب بالعملاء وتقديم المشروبات والأطباق وجمع الأكواب والأواني الفخارية المستعملة.

وإحدى المهام الأساسية للروبوت في المطعم ستكون الحرص على اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.