استخدامات أخرى لغسالة الصحون.. لن تتخيليها!

ربما لا يعرف الكثيرون أن استخدام غسالة الصحون لا يقتصر على مجرد غسل الأواني والمقالي، وأنه يمكن توظيفها للقيام بالعديد من الأعمال المنزلية الأخرى مثل الطهي، وفقا لما نشره موقع All Recipes الأميركي.

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1. تسخين الطعام

في بعض الأحيان وتحديدا في أيام العطلات والأعياد والمناسبات، ربما تنفد المساحات الشاغرة بالفرن، بسبب ما تشغله بعض الوجبات مثل الديك الرومي أو الفطيرة أو اللازانيا من مساحات وما تستغرقه من وقت. لكن يمكن الاستفادة من غسالة الصحون في تسخين بعض الوجبات الأخرى من خلال وضع الصواني في غسالة الصحون وتشغيل دورة التجفيف، مع ضرورة تذكر عدم تشغيل أي برنامج آخر يضخ الماء.

2. طهي سمك السلمون

دون الحاجة إلى استخدام الفرن الساخن أو المقلاة مع زيت الزيتون أو الزبدة لطهي سمك السلمون، يمكن إعداد هذه الوجبة الشهية والصحية في غسالة الصحون. حيث يتم وضع شرائح سمك السلمون، مضافًا إليها زيت الزيتون وعصير الليمون والشبت المجفف والملح والفلفل، داخل عبوات من رقائق معدنية محكمة الغلق في الرف العلوي لغسالة الصحون. ويبدأ الطهي بتشغيل دورة ساخنة شاملة لدورة التجفيف (خالية بالطبع من الصابون!).

3. تنظيف الخضراوات والفواكه



لتوفير الوقت والجهد والحصول على درجة نظافة مناسبة، يمكن تنظيف الخضراوات والفواكه في غسالة الصحون. لهذه المهمة، شغلي دورة باردة، بدون صابون، مع تخطي لاختيار التجفيف.

4. غسل القبعات



يعد الحفاظ على القبعات سليمة بدون ثنيات أو تلف هو أحد التحديات عند وضعها في غسالة الملابس، ولكن يمكن وضعها على الرف العلوي لغسالة الصحون وغسلها بسهولة بدون أن تتعرض لأي أضرار. ويُنصح باستخدام دورة الغسيل البارد بدون دورة التجفيف لمزيد من السلامة، مع الالتزام باستخدام مزيج من بيكربونات الصوديوم والخل كطريقة آمنة ولطيفة للتخلص من روائح العرق والأتربة الملتصقة بأطراف القبعة.

5. غسيل الشباشب والأحذية

أيضا باستخدام دورة غسيل باردة مع مزيج من بيكربونات الصوديوم والخل، يمكن غسل أحذية المطر وأحذية السباحة والكروكس والشباشب وحتى الأحذية القماشية ذات النعال المطاطية بأمان في غسالة الصحون. ويحذر الخبراء من دورة التجفيف لتجنب الانكماش.

4. طبق الميكروويف

مع استخدام الميكروويف للطهي أو تسخين الوجبات، يتراكم الكثير من الرذاذ على سطح طبق الميكروويف ويصعب تنظيفه بسهولة. لكن بوضع طبق الميكروويف على الرف السفلي مع الصحون والأوعية الأخر مرة واحدة أسبوعيا سيبقى نظيفا بدون أي رذاذ أو شوائب عالقة عليه دائما.

6. تعقيم لعب الأطفال

يمسك الأطفال الصغار اللعب البلاستيكية بأيديهم بل ويضعها البعض في أفواههم. لذا يجب غسلها وتعقيمها باستمرار. ويمكن غسل الألعاب البلاستيكية والمطاطية في غسالة الصحون، باستخدام مزيج بيكربونات الصوديوم والخل الطبيعي. يراعى وضع الألعاب الرقيقة في حامل الفضيات. وتعتبر حقائب الملابس الداخلية خيارا رائعا لتعبئة القطع والأحرف الهجائية البلاستيكية، التي يبعثرها الأطفال على الأرض في معظم الأحيان. يتم تشغيل دورة الغسيل الكاملة باستخدام مسحوق الغسيل وبما يشمل مرحلة دورة التجفيف أيضا.

7. تنظيف أدوات التجميل

يمكن أيضا تنظيف وتعقيم أدوات المكياج والأمشاط وفرشاة الشعر في غسالة الصحون. ويستخدم مزيج بيكربونات الصوديوم والخل لهذه المنتجات، التي يمكن رصها داخل غسالة الصحون بحسب نوع ومقاس كل منها في سلة أدوات المائدة الفضية فيما يتعلق بفرشاة الشعر والأمشاط وفرش المكياج أو بداخل حقيبة قماشية تضم الملقط وأدوات الأظافر والمقص.