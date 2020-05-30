مخاوف في الهند من تفشي كورونا.. قرود سرقت عينات مصابين!

في حادثة ربما تكون طريفة في البداية لكنها قد تنذر بنتائج مأساوية، أفادت السلطات الهندية، الجمعة، بأن مجموعة من القرود هاجمت عاملاً صحياً، وسرقت عينات دم مرضى ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك سجلت الهند أكبر قفزة لها في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم السابع على التوالي.أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل... لليوم السابع.. الهند تسجل أكبر قفزة في إصابات كورونا فيروس كورونا

كما أوضحت أن الهجوم وقع هذا الأسبوع عندما كان فني بأحد المعامل يسير في حرم كلية طب حكومية في ميروت على بُعد 460 كيلومترا شمال لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش.

بدوره، شرح الدكتور إس كيه جارج، المسؤول في الكلية ما حدث فعلا، حيث قال: "خطفت القرود عينات دم أربعة مرضى يخضعون للعلاج وفرّت بها، سنضطر لأخذ عينات دم أخرى منهم".

وقال جارج إنه لم يتضح إذا كان من الممكن أن تصاب القرود بالفيروس بسبب الدم الملوث، مضيفا: "لا يوجد دليل على أن القرود يمكن أن تصاب بالعدوى".

وبينما لم تؤكد السلطات ما إذا كانت القرود قد سكبت عينات الدم أم لا، وسط مخاوف من السكان الذين يعيشون قرب الحرم الجامعي من زيادة تفشي الفيروس إذا حملت القرود العينات إلى المناطق السكنية، تناقلت وسائل إعلام مقطع فيديو يوضح قردا على الشجرة يمضغ إحدى العينات.

A gang of monkeys in India found their way into a laboratory and escaped with a batch of #coronavirus blood test samples, it has been reported.



One of the monkeys was later spotted in a tree chewing one of the sample collection kits.



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بحثاً عن الغذاء

إلى ذلك، فإن تسلل القرود إلى المناطق السكنية في الهند يزيد بشكل كبير، وعادة ما تسبب إزعاجاً، لأنها تهاجم الناس، ويقول خبراء البيئة إن تدمير الموائل الطبيعية هو السبب الرئيسي لزحف الحيوانات على المناطق السكنية بحثاً عن الغذاء.

يشار إلى أن الهند كانت سجلت 165799 حالة إصابة و4706 وفيات بفيروس كورونا.