رسائل عنصرية على موقع "أمازون" تثير غضب البريطانيين

أعلنت شركة "أمازون" أنها قررت إزالة صور محددة بعد ظهور رسائل بها إساءات عنصرية شديدة للغاية على بعض قوائم المنتجات على موقعها الإلكتروني في بريطانيا عندما بحث المستخدمون عن منتجات لشركة "آبل" مثل سماعات "إيربودز" ومنتجات أخرى مماثلة.

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وأثارت هذه الرسائل العنصرية غضباً على موقع "تويتر" وأصبح موضوع "إيربودز" على رأس اهتمامات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ببريطانيا.

وقالت متحدثة باسم "أمازون" لوكالة "رويترز" اليوم الأحد: "نعمل على إزالة الصور المعنية، واتخذنا إجراءات بشأن هذا الفاعل الخبيث"، دون أن توضح مزيداً من التفاصيل.

وراجت على "تويتر" صور ومقاطع فيديو نقلت الرسائل المسيئة التي ظهرت على "أمازون" بعد أن تناقلها المستخدمون.

ولم تعد القوائم التي تحتوي على الرسائل المسيئة مرئية على موقع "أمازون" في المملكة المتحدة، ولم يتضح المدى الزمني الذي ظلت فيه هذه الرسائل ظاهرة على الموقع.