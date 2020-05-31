فتح جزء من كاتدرائية نوتردام للجمهور لأول مرة منذ الحريق

تم فتح الساحة الأمامية لكاتدرائية نوتردام للجمهور لأول مرة منذ الحريق المدمر الذي وقع في الخامس عشر من إبريل/نيسان من العام الماضي.

وأصدرت الهيئة المشرفة على الكاتدرائية بياناً اليوم الأحد قالت فيه إن إعادة فتح الساحة أصبح ممكناً أخيراً بعد إجراء عدة عمليات تنظيف شاملة لإزالة غبار الرصاص السام من الساحة الأمامية الكبيرة.

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واشتعلت النيران في عشرات الأطنان من الرصاص أثناء الحريق، ما أدى إلى تساقط أطنان من غبار الرصاص السام على الأرض المحيطة بالكاتدرائية.

ومن المقرر أن تنضم عمدة باريس آن هيدالغو إلى كبار رجال الدين في زيارة للمنطقة بعد الظهر.

ولحماية الصحة العامة، سوف يستمر "تنظيف الموقع بشكل منتظم وأخذ العينات أيضاً" لرصد أي آثار سامة وإجراء عدة تحاليل.

ولا تزال الكاتدرائية مغلقة أمام الزوار، وسوف تظل على هذا النحو لعدة سنوات أثناء أعمال الترميم.