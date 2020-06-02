قارة بكاملها تخلصت من كورونا ولم تعد تشهد إصابات ووفيات

قارة، سكانها 42 مليون إنسان، أصبحت خالية تماما من نشاط "كورونا" المستجد سابقا فيها، إلى درجة توقف الفيروس معها من تسجيل أي إصابة أو وفاة جديدة بدولها ومناطقها، وفق بيانات وجدتها "العربية.نت" في أحدث جدول بتاريخ اليوم الثلاثاء، وفيه تأكيد بأن "أوقيانوسيا" تمكنت من طرد الفيروس الأشرس، ولم يبق منه إلا آثار ما أحدثه فيها منذ فبراير حتى نهاية مايو الماضيين.

أما الخاضعون للعلاج حاليا في مستشفيات القارة، فهم 498 أعراضهم معتدلة، إضافة إلى 4 حالتهم حرجة، وهم من أصل 8.831 مصابا، توفي 125 منهم، وتعافى 8.208 آخرين، وفق أحدث بيانات ظهرت في الجدول الشامل 4 دول كان للفيروس نشاط فيها من أصل 14 دولة تتكون منها القارة، أهمها أستراليا ونيوزيلندا، إضافة إلى إصاباته في اثنتين من عشرات المحميات والأرخبيلات والمناطق المنتشرة كجزر منفردة في متاهات تابعة لأوقيانوسيا في المحيط الهادي، بشقيه الشمالي والجنوبي.

والجدول المنشورة صورته أعلاه، هو من موقع worldometer المعروف كواحد من أهم المراجع الراصدة إحصائيات وبيانات عن حقول ومجالات عدة، بينها المستجد "الكوروني" وما يحدثه يوميا في العالم لحظة بلحظة، وفق ما تلخص "العربية.نت" سيرته، ومن جدوله يتضح أن الفيروس سجل 7.221 إصابة في أستراليا، توفي 103 منهم، وتم شفاء 6.626 آخرين، وبقي 496 في مستشفياتها، من ضمنهم الثلاثة ذوي الحالات الحرجة. أما اللافت للنظر في الجدول، فهو أن أستراليا هي الوحيدة التي شهدت إصابات جديدة الثلاثاء، فيما لا وفاة في أي من الدول والمناطق التي يشملها الجدول.

لا إصابات بنيوزيلندا منذ 11 يوما

نجد في الجدول أيضا، أن مصابا واحدا معتدل الأعراض، مستمر بتلقى العلاج في مستشفى بنيوزيلندا التي لم تشهد أي اصابة منذ 11 يوما للآن، علما أن الفيروس سجل فيها سابقا 1.504 إصابات، توفي 22 منهم، وتعافى 1.481 آخرين. أما دولة "فيجي" فالإصابات بلغت 18 فيها، تعافى 15 منهم وبقي 3 بأعراض معتدلة في مصح طبي. كما سجل المستجد 8 إصابات بدولة "بابوا نيو غينيا" تعافوا جميعهم.

وفي أرخبيل "نيو كاليدونيا" التابع بجنوب غربي المحيط الهادي لفرنسا، سجل الفيروس 20 إصابة، تعافى 18 منهم وبقي 2 بأعراض معتدلة في المستشفى، فيما سجل 60 إصابة بأرخبيل "بولونيزيا الفرنسية" التابع لها أيضا في جنوب المحيط، وبعد علاجهم خرجوا جميعهم متعافين، وبذلك أصبحت Oceania أول قارة يرفع فيها الفيروس راية القتل استسلاما، وهو الذي فتك في بقية القارات حتى صباح الثلاثاء، بحسب موقع جامعة Johns Hopkins الأميركية، بأكثر من 375 ألفا و600 إنسان، وأصاب ما يزيد عن 6 ملايين و266 ألفا آخرين.