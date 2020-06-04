جريمة قتل بالقوس والسهام.. شاب ياباني يستهدف 4 من أسرته

أوقفت الشرطة اليابانية اليوم الخميس مواطن في العشرين من العمر تقريباً يُشتبه في أنه قتل فردين من عائلته وجرح شخصين آخرين على الأقل بواسطة قوس وسهام، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

موضوع يهمك خبر، اقشعر له البريطانيون بالتأكيد، ومعهم ملايين ممن يتذكرون في دول أخرى، قصة اختفاء الطفلة البريطانية الشهيرة Madeleine... خيوط جديدة "مهمة جدا" عن خطف هذه الطفلة الشهيرة الأخيرة

وأوقف الطالب الذي يُشتبه في ارتكابه الجريمة في مكان الحادث في حي تاكارازوكا السكني بين أوساكا وكوبي (غرب البلاد)، بحسب صحيفة "كوبي سيمبون" المحلية.

وقد توفيت امرأتان بالغتان متأثرتين بإصاباتهما في المستشفى الذي نقلتا إليه، على ما أوضحت الصحيفة.

وأشارت إلى أن الشاب أقر على ما يبدو بقتله بعض أفراد عائلته، من دون أن تُعرف أسباب ذلك.

وذكرت محطة "ان. اتش. كاي" اليابانية العامة أن الشاب أوقِف بتهمة "محاولة القتل" في الوقت الراهن، مشيرةً إلى أن شخصين آخرين أصيبا، وهما رجل وامرأة ويعالجان في المستشفى.

وأوضحت المحطة أن الشرطة تلقت اتصالاً من امرأة قالت إن حفيدها أطلق سهما باتجاهها.