من هو "الخطير" فاتن مكي الذي اعتقله جهاز أمن الدولة في دبي؟

فيديو: جهاز أمن الدولة في دبي يعتقل أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة. pic.twitter.com/t0cf0Js4v4 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 5, 2020

ألقى جهاز أمن الدولة في دبي في دولة الإمارات القبض على رجل العصابات الأوروبي الخطير، أمير فاتن مكي، بعد سلسلة مطاردات وعمليات رصد دقيقة بعد محاولاته التخفي والتواري عن الأنظار منذ نوفمبر عام 2018 بعد تمكنه من الفرار من مداهمة استهدفته في إسبانيا.

أمير فاتن مكي، دنماركي الجنسية ويبلغ من العمر 22 عاما فقط ومع ذلك يعتقد على نطاق واسع أنه زعيم عصابة خطيرة تدعى "السويديون"، ويعتقد أيضا أنه على صلة برضوان التاغي، الذي ألقي عليه القبض في دبي أواخر العام الماضي.

وتمكن أمير فاتن مكي من الإفلات من عدة محاولات للقبض عليه، حيث أصيب في الساق وقتل ثلاثة من زملائه في مدينة مالمو السويدية في العام 2018، لكنه تمكن من الفرار حيث اختبأ في إسبانيا، وهناك أيضا استهدفته الشرطة في نوفمبر 2018 بمداهمة ضخمة شارك فيها 120 من الشرطة الإسبانية، لكنه تمكن من الفرار وتوارى عن الأنظار منذ ذلك الحين.

ويقف أمير فاتن مكي وعصابته خلف مقتل مهرب الكوكايين، ديفيد أفيلا راموس، البالغ من العمر 37 عامًا، والمعروف في عالم المخدرات السري باسم "مارادونا"، الذي قتل بالرصاص أثناء مغادرته حفلا في مدينة مريبيلا جنوب إسبانيا.

ومن أبشع جرائم مكي قتل "مارادونا" أمام زوجته وأطفاله الصغار، الذين كانوا في السيارة عندما تعرض لطلق ناري، كما يُشتبه في أن عصابة أمير فاتن مكي قامت بقتل سفيان أحمد براك، والمعروف أيضًا باسم "الـ زوكاتو" ، والذي أطلق عليه الرصاص تسع مرات وكان يعد المهرب الأساسي للحشيش المغربي إلى أوروبا.

كما يعتقد أن عصابة أمير فاتن "السويديون"، قد قامت بعمليات اختطاف وإطلاق نار وإشعال النار في مطاعم مطلة على الشاطئ وتفجير مستودعات منافسيهم من العصابات الأخرى.