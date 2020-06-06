الأمير ويليام يكشف عن تطوعه لمساعدة البريطانيين خلال الوباء

كشف الأمير البريطاني ويليام أنه كان يعمل بشكل مجهول ضمن خط هاتفي للمساعدة أثناء الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا.

وتم الكشف عن عمل دوق كامبريدج مع خدمة "شاوت 85258" وهو خط مساعدة بالرسائل النصية يعمل على مدار الساعة، طورته المؤسسة الملكية للاحتفال بأسبوع المتطوعين.

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وفي الشهر الماضي، قال وليام لزملائه المتطوعين في مكالمة فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة: "سوف أشارككم سراً صغيراً يا رفاق، فقد كنت في الواقع أتطوع على المنصة".

ويليام، وهو الثاني في قائمة تولي العرش ببريطانيا، كان واحداً من أكثر من 2000 متطوع تم تدريبهم رسمياً لمساعدة المحتاجين.

وتم إجراء أكثر من 300 ألف محادثة نصية بين المتطوعين والأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم الصحة العقلية. وحوالي 65% من هؤلاء كانت أعمارهم تقل عن 25 عاماً.

كما ساعدت زوجة ويليام، كيت دوقة كامبريدج، الآخرين من خلال المشاركة في مكالمات "الدردشة" مع الأشخاص الذين يعزلون أنفسهم أو الفئات الأكثر ضعفاً خلال الوباء.