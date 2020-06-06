برج خليفة يضيء بصور خريجي الجامعة الكندية في دبي

أضاء برج خليفة، اليوم الجمعة، بصور خريجي طلبة الجامعة الكندية في دبي، والتي نظمت حفل تخريج دفعة من طلبتها تحت رعاية وزير التسامح الإماراتي، الشيخ نهيان مبارك آل نهيان.

وتعتبر طريقة الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الطلبة برفع صورهم على برج خليفة الأولى من نوعها في حفل التخرج الافتراضي.

وأكدت الجامعة الكندية في دبي أنها قبلت التحدي بروح مبتكرة للارتقاء بالتخرج إلى آفاق جديدة.

وقالت الجامعة إن حفل التخرج الافتراضي يرمز إلى استشراف المستقبل والصمود في وجه الأزمات، حيث يتزامن مع إعادة الأنشطة في الإمارات عقب فترة عصيبة بسبب فيروس كورونا.