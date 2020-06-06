حيوان ينقل عدوى كورونا للبشر.. وهولندا تشن حملة "إعدام" بحقه

بدأت مزارع لتربية حيوانات المينك في هولندا في تنفيذ أمر حكومي بإعدام حيواناتها بعد مخاوف من أن ينقل عدد منها أصيب بفيروس كورونا المرض إلى البشر.

وقالت هيئة الأغذية والسلع الهولندية إنه تم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في 10 مزارع تربي حيوانات المينك للحصول على فرائها.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة فريدريك هيرمي: "سيتم إخلاء وتطهير جميع مزارع تربية المينك التي توجد بها إصابات، ولن يحدث ذلك في المزارع الخالية من الإصابات".

وأمرت الحكومة يوم الأربعاء بالتخلص من 10 آلاف من حيوانات المينك بعد أن تبيّن لها أن المزارع المصابة يمكن أن تصبح مستودعاً للمرض على المدى الطويل.

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وفي البداية أصيب عدد من حيوانات المينك بفيروس كورونا حيث انتقلت العدوى لها من القائمين عليها في إبريل/نيسان الماضي. وفي مايو/أيار كشفت الحكومة عن حالتي إصابة بشريتين مصدرهما حيوانات مريضة، وهما الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفيروس من حيوان لإنسان منذ بدء التفشي في الصين.

ويتم التخلص من الحيوانات من خلال قيام عاملين في المزارع يرتدون الملابس الواقية باستخدام الغاز ضد أمهات المينك وصغارها.

وتقول الجماعات المعارضة لتجارة الفراء إن الوباء سبب آخر لإغلاق جميع المزارع.

من جهته، يقول الاتحاد الهولندي لمنتجي الفراء إن هناك 140 مزرعة لحيوانات المينك في البلاد تصدر ما قيمته 90 مليون يورو (101.5 مليون دولار) من الفراء سنوياً.