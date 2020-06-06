شاهد.. حريق هائل يلتهم مستودعات أمازون في كاليفورنيا

حريق ضخم يلتهم مستودعات شركة #أمازون في ولاية كاليفورنيا الأميركية pic.twitter.com/5XPtJzS7kX — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) June 5, 2020

دمر حريق هائل مستودعات شركة أمازون جنوب كاليفورنيا في وقت مبكر من صباح الجمعة، ولم ترِد تقارير عن وقوع إصابات. واندلع الحريق في ريدلاندز على بعد حوالي ستةٍ وتسعين 96 كيلومتراً شرق لوس أنجلوس.

وهرعت سيارات الإطفاء لمكان الحريق، الذي أدى إلى انهيار سقف المنشأة وحرقِ الشاحنات المتوقفة في أرصفة التحميل.

وقال مدير المدينة إن المنشأة كانت مورداً لشركة أمازون وإن نحو مئة عامل تمكنوا من الخروج، دون تعرضهم لأي إصابات، مؤكداً أن لا علاقة للاحتجاجات الحاصلة على خلفية مقتل جورج فلويد بالحادث.

فيما أعلن رئيس فوج الإطفاء أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق في هذا المبنى الضخم، وهو مجهز بأحدث أنظمة الحماية من الحرائق، على حد وصفه.