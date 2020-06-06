عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

شاهد.. حريق هائل يلتهم مستودعات أمازون في كاليفورنيا

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

دمر حريق هائل مستودعات شركة أمازون جنوب كاليفورنيا في وقت مبكر من صباح الجمعة، ولم ترِد تقارير عن وقوع إصابات. واندلع الحريق في ريدلاندز على بعد حوالي ستةٍ وتسعين 96 كيلومتراً شرق لوس أنجلوس.

وهرعت سيارات الإطفاء لمكان الحريق، الذي أدى إلى انهيار سقف المنشأة وحرقِ الشاحنات المتوقفة في أرصفة التحميل.

وقال مدير المدينة إن المنشأة كانت مورداً لشركة أمازون وإن نحو مئة عامل تمكنوا من الخروج، دون تعرضهم لأي إصابات، مؤكداً أن لا علاقة للاحتجاجات الحاصلة على خلفية مقتل جورج فلويد بالحادث.

فيما أعلن رئيس فوج الإطفاء أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق في هذا المبنى الضخم، وهو مجهز بأحدث أنظمة الحماية من الحرائق، على حد وصفه.

كلمات دالّة

#أمازون, #حريق, #كاليفورنيا
إقرأ أيضاً برج خليفة يضيء بصور خريجي الجامعة الكندية في دبي برج خليفة يضيء بصور خريجي الجامعة الكندية في دبي 03:27 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر